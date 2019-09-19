بولتون يكشف كيف ألغى ترامب قرار ضرب إيران في آخر لحظة

كشف المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، كيف ألغى دونالد ترامب قرار ضرب إيران في آخر لحظة شهر يونيو الماضي، إثر إسقاط طهران طائرة مسيرة للولايات المتحدة.

وقال بولتون في ندوة مغلقة على الغداء يوم أمس الأربعاء بمعهد غيتسون، ونقل موقع ”بوليتيكو“ الإخباري تفاصيلها إنه ”بعد الهجوم استعد ترامب للقيام برد عسكري ضد الايرانيين، لكنه عاد وتراجع عن قرار الردّ بعد أن استمع الى تاكر كارلسون، مقدم برنامج في شبكة فوكس نيوز، وإلى آخرين حذروه من أن الردّ فكرة سيئة“.

وقبل التراجع أوضح بولتون أن الاستجابة الأمريكية المفترضة على التصرف الإيراني مرّت بالعملية الكاملة لاتخاذ القرار، وأن الجميع في البيت الأبيض وافقوا على الضربة الانتقامية، لكن ”سلطة عليا“ في اللحظة الأخيرة، ودون إبلاغ أي شخص، قررت عدم القيام بالرد، وهو ما عاد بولتون ووصفه بأنه قرار شجّع الإيرانيين على مواصلة أعمالهم العدائية.

وأضاف بولتون أن التراجع عن القرار مهّد الطريق أمام مواصلة إيران عدوانها طوال الأشهر الماضية وآخر حلقاته قصف منشآت أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.

وذكر مستشار الأمن القومي السابق أنه ”لو قامت الولايات المتحدة بالانتقام لحادث إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية، فإن ايران ربما لن تجرؤ على هجومها الأخير، هذا الأسبوع“، وهو الذي وصفه بولتون بأنه ”عمل حرب“ حسب التعريف العام.

وتوقع بولتون أن أي مفاوضات يفكّر بها ترامب مع إيران سيكون مصيرها الفشل، لأن كل ما تريده إيران هو ”التفاوض لتخفيف ضغط العقوبات على اقتصادها“ حسب قناعته.