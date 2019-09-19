لتطبيق ”صفقة القرن“.. غرينبلات ”المستقيل“ يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو وغانتس‎

كشفت تقارير عبرية، اليوم الخميس، أن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الذي استقال من منصبه، قبل التراجع عن استقالته، سيصل إلى إسرائيل اليوم، وذلك بعد مرور يومين على الانتخابات الإسرائيلية..

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنه من المتوقع أن يلتقي غرينبلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس ”تحالف ”كاحول لافان“، بيني غانتس كل على حدة لمناقشة خطة السلام التي وضعتها الحكومة الأمريكية.

وفقًا للمسؤولين، فإن هدف الزيارة هو فحص ما إذا كانت هناك شروط لنشر خطة السلام الأمريكية، على الرغم من نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المتوقع إطلاق البرنامج السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًّا بـ ”صفقة القرن“ قريبًا عقب انتهاء الانتخابات بكل أبعادها.

وكان غرينلات أعلن أنه سيبقى في منصبه رغم إعلان استقالته ورحيله في حالة تم البدء في تنفيذ ”صفقة القرن“.

وقال: ”قد أبقى في منصبي في المستقبل القريب على الرغم من إعلان مغادرتي، إذا تم إطلاق خطة ترامب في الأشهر المقبلة سأستمر في تنفيذها إذا وافق الطرفان الإسرائيلي والأمريكي“.

وأضاف المبعوث الأمريكي: ”على الرغم من أنني أعلنت مغادرتي، إلا أنني أحاول أن أظل قائد الفريق حتى يتم إطلاق البرنامج“.

وتابع: ”إذا تم إطلاق الخطة في الأشهر المقبلة فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني بالكامل“.

وحسب غرينبلات، كان البيت الأبيض مهتمًّا بنشر الخطة مرتين في السابق، قبل الانتخابات الإسرائيلية في الـ9 من أبريل الماضي وأيضًا بعد إعادة الانتخابات، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا كان تدخلًا خارجيًّا في الداخل.