إيران تعد الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن بلاده تجري حاليًا تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات التي أعلنت عن تطبيقها في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرًا إلى أن ”الخطوة الرابعة قيد الإعداد“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قوله، إن ”إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي طالما لديها توازن بين حقوقها والتزاماتها، وإذا لم تكن هناك مصلحة في هذا الاتفاق، فستتخذ الإجراءات المطلوبة“.

وأضاف أن إيران لم تعد تعقد الأمل على التزام الدول الأوروبية الثلاثة بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتابع عباس موسوي ”لم نعقد الأمل على تنفيذ أوروبا لالتزاماتها، وما نراه الآن في إيران هو أنهم يقولون إننا نمارس الضغوط القصوى، ونحن نعتبره إرهابًا اقتصاديًا، وهو الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه إيران“.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”لقد أظهرت تجربة 16 شهراً أنه لا يوجد أمل، لكننا أبقينا دائمًا نافذة الدبلوماسية مفتوحة“.

وتطالب إيران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، بتنفيذ تعهداتها وضمان فوائدها الاقتصادية في ظل ضعوط أمريكية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار العام الماضي، وتشديد العقوبات على إيران.