مع استمرار الفرز.. ارتفاع حصة ”كاحول لافان“ غانتس إلى 33 مقعدًا في الكنيست

أسفرت نتائج فرز نحو 97.6% من أصوات المشاركين في انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي، عن تغيرات جوهرية لصالح حزب ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتس على حساب ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته القناة الـ 13 العبرية، اليوم الخميس.

وحسب القناة، وسع حزب ”كاحول لافان“ الفارق مع ”الليكود“ إلى مقعدين بعدما زادت حصته من مقاعد الكنيست مع تواصل الفرز إلى 33 مقعدًا.

وبقي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو عند العدد ذاته بواقع 31 مقعدًا دون أي تغيير، فيما حلت ”القائمة العربية المشتركة“ ثالثة بواقع 13 مقعدًا.

وحسب نتائج الفرز، حصدت كتلة ”وسط – يسار“ 57 مقعدًا، واستطاعت كتلة اليمين الحصول على 55 مقعدًا فقط، في حين حصل حزب ”يسرائيل بيتينو“ الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد فقط.