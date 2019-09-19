حزب جديد بقيادة داوود أوغلو وانتخابات مبكرة العام القادم في تركيا

قال نائب مستقيل حديثًا من حزب العدالة والتنمية، إن تأسيس حزب جديد في البلاد بقيادة السياسي التركي المخضرم، أحمد داود أوغلو، سيكون في غضون شهرين، متوقعًا أن تشهد البلاد العام المقبل انتخابات مبكرة بدلًا من موعدها المقرر عام 2023.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب عن مدينة قونية، عمر أونال، قوله إن الإعلان عن تأسيس الحزب الجديد الذي يعمل على إنشائه داود أوغلو سيكون في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما توقع أونال وهو آخر النواب المستقيلين من الحزب الحاكم الذي شهد انشقاق عدد من قيادييه البارزين في الفترة الماضية، أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل 2020.

وأعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي في خطوة متوقعة بعد تأزم العلاقة بينه وبين قيادة حزبه السابق الذي يقوده رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

ويقوم الخلاف بين الحزب الحاكم ونوابه وأعضائه المستقيلين، حول عدة قضايا داخلية وخارجية، بينها طريقة إدارة اقتصاد البلاد والتحالفات السياسية مع أحزاب أخرى في تركيا.

وكان الرئيس أردوغان قد قال في أعقاب انتهاء الانتخابات البلدية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، إن البلاد لن تشهد انتخابات حتى عام 2023، وإن الفترة المقبلة ستكون للعمل.

وأجريت آخر انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا في 24 حزيران/يونيو 2018، فيما يستند معارضو الحزب الحاكم في توقعاتهم لموعد الانتخابات المبكرة في العام المقبل، إلى تشريع يمنع إجراء انتخابات مبكرة قبل مرور عامين على انعقاد البرلمان.

وقبل الضربة التي تلقاها الحزب الحاكم باستقالة داود أوغلو الذي كان رئيس حكومة ووزير خارجية في السابق، استقال أيضًا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق، علي بابا جان ومعه وزراء سابقون، في خطوة وصفها محللون بأنها ستؤثر على مستقبل العدالة والتنمية بعد أكثر من عقدين على التفرد بالسلطة وحصد العدد الأكبر من أصوات الناخبين.