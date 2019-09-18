روسيا تصف اقتراح ترامب بتشديد العقوبات على إيران بـ“الهدام“

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد العقوبات على إيران، في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، وقالت إن هذا القرار ”هدام ولن يحل شيئًا“.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات المفروضة على إيران التي قال مسؤولون أمريكيون إنها نفذت على الأرجح الهجوم على منشأتي النفط مطلع هذا الأسبوع، مما أسفر عن تعطيل إنتاج النفط.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها: إن إيران ”لن تشعر بتأثير أي عقوبات أمريكية جديدة“، لكن الوزارة أضافت أن العقوبات ”رغم عدم فائدتها فإنها أفضل من اختيار ترامب لحل عسكري“.