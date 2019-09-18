ريفلين: لا انتخابات ثالثة للكنيست وسنبدأ تشكيل الحكومة قريبًا

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء، إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة وعدم الذهاب إلى انتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي“.

وأوضح أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد حصوله على صورة الوضع الأكثر دقّة والأقرب قدر الإمكان“، حسب تعبيره.

وأضاف في بيان له أن نصب عينيه الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر الإمكان، وتحقيق إرادة الشعب، كما عبّر عنها في الانتخابات، بالإضافة إلى الامتناع عن انتخابات ثالثة“.

وأوضح أنه سيتم تقديم النتائج النهائية للانتخابات من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية في 25 الشهر الجاري، وسيبدأ بعد ذلك بالتشاور مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتشكيل الحكومة.

وسيعلن ريفلين، في نهاية المشاورات، عن المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، وينص القانون الإسرائيلي على منح هذا المرشح فترة 28 يومًا من أجل تشكيل الحكومة، وفي حال عدم نجاحه، فإنه بإمكان ريفلين تمديد هذه الفترة 14 يومًا.

وإذا لم يتمكن المرشح المكلف من تشكيل الحكومة طوال هاتين الفترتين، فإن الرئيس الإسرائيلي مخول بتكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة ومنحه فترة 28 يومًا دون إمكانية لتمديدها، و إذا فشل بمهمته، يتم الإعلان عن انتخابات جديدة.

يشار إلى أن النتائج شبه النهائية الصادرة اليوم بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات أشارت إلى تفوق حزب ”كاحول لافان“ بقيادة بيني غانتس بواقع 32 مقعدًا على ”الليكود“، بزعامة نتنياهو الذي حصد 31 مقعدًا، في حين حلت ”القائمة العربية المشتركة“ ممثلة العرب في الانتخابات ثالثة بواقع 13 مقعدًا، واكتفى حزب ليبرمان حتى الآن بحصد 10 مقاعد.