التأشيرة الأمريكية قد تعرقل مشاركة روحاني بعمومية الأمم المتحدة

المصدر: أ ف ب

رجحت وسائل إعلام إيرانية عدم مشاركة الرئيس حسن روحاني ووفده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم بعد تأشيرات دخول.

وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الإثنين، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن نظرًا لعدم حصولهم على التأشيرات، بحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة: ”إذا لم يتم إصدار التأشيرات خلال ساعات قليلة، فمن المرجح إلغاء الرحلة“.

ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 تموز/يوليو، فيما كان ”من المقرر أن يتوجه جواد ظريف إلى نيويورك صباح الجمعة“، بحسب إرنا.

وسيؤدي غياب روحاني إلى تقويض محاولات فرنسا ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الجهود الأوروبية لتخفيف التوترات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن ”غياب إيران سيظهر أنه وخلافًا لالتزاماتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إطار الاتفاقيات، فإن الدبلوماسية ليس لها قيمة بالنسبة للولايات المتحدة“.

وأضافت أنه ”رغم أن جمهورية إيران الإسلامية لم تغادر الساحة وتواصل دبلوماسيتها النشطة، إلا أن على الحكومة الأميركية أن تبرر تصرفاتها“.

والولايات المتحدة مجبرة على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة نظرًا لاستضافتها هذا المقر.