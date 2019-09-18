وثيقة: 267 شركة وكيانًا مصنفة إرهابية مقراتها في تركيا

أظهرت القائمة الأخيرة، المحدّثة، للشركات والأشخاص المصنفّين إرهابيين، في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن تركيا أصبحت ملاذًا آمنًا لرعاة وممولي الإرهاب، وأن ذلك يتم بموجب سياسة رسمية تركية تغض البصر عن زيادة وتنوّع المؤسسات الراعية للإرهاب.

وفي تحليل للقائمة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عندما أضافت الأسبوع الماضي 15 شركة وشخصية إلى بيانات العقوبات، فقد أظهر مركز ”نورديك مونيتور“ أن 10 من هذه الأسماء الخمسة عشر، تتخذ من تركيا مقرًا لها.

وبذلك يرتفع عدد الكيانات المصنّفة إرهابية والتي تتخذ من تركيا مقرًا لها إلى 267 كيانًا.

وأشار التحليل، إلى أن هذه الشركات والمؤسسات التي تحظى بالرعاية التركية توزّع دعمها وتمويلها على تنظيمات داعش، وحزب الله والحرس الثوري وحماس، بمعرفة وسكوت السلطات التركية.

وتتضمن قائمة العقوبات الأمريكية الشركات العشر التالية التي جرت إضافتها، هذا الأسبوع، والتي تتخذ من تركيا مقرًا لها: شركة ردن للصرافة، وشركة سكسوك للتحويلات المالية، وشركة الحرم للتبادلات المالية، ومثلها شركة الخالدي للصرافة، وشركات الحبّو وسمارت للمجوهرات، بالإضافة لأسماء زاهر جبّارين ومروان مهدي الراوي، واسماعيل طاش، ومحمد علي الحبو.