قيادي فتحاوي: سقوط نتنياهو واليمين سيؤثر على ”حماس“

اعتبر جمال نزال المتحدّث باسم حركة ”فتح“، يوم الأربعاء، أن سقوط حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو وعدم تشكيل حكومة يمينية سيؤثر على ”حماس“.

وأضاف في منشور عبر ”فيسبوك“ معقبًا على نتائج انتخابات الكنيست: ”حماس فعلت كل ما بوسعها لصد شعبنا في الداخل عن المشاركة وذلك حرصًا منها على بقاء نتنياهو في السلطة؛ لكي تضمن استمرار حكمها ووسائل تمويلها في إطار ما يسمى التفاهمات“.

وتابع: ”لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية، ما معنى ذلك بالنسبة لي كفلسطيني؟ هذا يعني: فشل صفقة ترامب ودحر مخطط ضم الأغوار والمستوطنات“.

وأكد أن ”تصويت الشعب الفلسطيني في الداخل بكثافة معينة يعني بشكل حتمي تحقير اليمين وتذويقه مرارة الهزيمة على يد الشعب الذي أرادوا أن يمسحوا آثار وجوده من الخارطة“.

وشدد القيادي في فتح بأنه ”لا يدعو بالضرورة للتدخل الفاعل والمباشر من قبل السلطة الوطنية سواء عن طريق التمويل أو غيره بهذه الانتخابات، واستحسن نفي السلطة الوطنية وجود هذا التدخل، ولكن لا يوجد مستند أخلاقي وعملي في الوقوف على الحياد في معرض معركة وجود يخوصها 20% من شعبنا نيابة عنا جميعا“.

وقال ”إسرائيل ليست بيت ليبرمان، وإن اختلفنا على تسميتها إذ يقول نتنياهو إن كريات أربع وتل أبيب عنده سواء، ونقول لا فرق بين فلسطيني في رفح وفلسطيني في رهط، ولا فرق بين فلسطيني في جنين أو شفا عمرو. كلنا فلسطينيون، والحمد لله أن شعبنا في الداخل نجح بتوجيه لطمة شنعاء للعنصريين“.

وأعاد نزّال التذكير بتصريح غانتس الذي قال فيه إن ”حركة فتح تفوق حماس دموية وإرهابًا“ حيث علق قائلًا: ”لسنا ارهابيين ولكنه (غانتس) يعرف تاريخ الصدام معنا جيدًا ويعرف عبر الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتيعسينيات والانتفاضة الثانية أن يد فتح ثقيلة في الميدان“.