هل دخل خامنئي على خط أزمة كشمير؟

قالت السفيرة الباكستانية في إيران، رفعت مسعود، إن بلادها تُقدر دعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، لملايين المسلمين من سكان منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، معتبرة أن التطورات الأخيرة في الإقليم تُهدد أمن واستقرار هذه المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية الأربعاء، أقامت السفارة الباكستانية في العاصمة الإيرانية طهران، ندوة بمناسبة اليوم الوطني للدفاع في باكستان، حيث جاءت الندوة بعنوان ”كشمير وكربلاء“ وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن سفيرة باكستان في طهران قولها خلال كلمتها بالندوة: إن ”إلغاء الحكومة الهندية القوانين المتعلقة بحُكم منطقة كشمير، يُزيد من وطأة الظروف في هذه المنطقة، بينما تطالب باكستان المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه ملايين المسلمين من سكان كشمير”.

وأضافت مسعود في تصريحاتها:“إنني وشعب بلادي نُقدر مسؤولي الجمهورية الإسلامية وبالأخص المرشد علي خامنئي، بسبب دعمه لمسلمي كشمير المظلومين“.

وأعلنت الحكومة الهندية في أغسطس/ آب الماضي، عن إلغاء الأحكام والقوانين الخاصة التي تمنح الحُكم الذاتي لإقليمي كشمير وجامو، بينما رفضت باكستان هذه الإجراءات بشكل قاطع، ما أدى إلى تصاعد احتمالية المواجهة العسكرية بين البلدين.