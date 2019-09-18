بومبيو يبحث مع ولي العهد السعودي جهود التصدي لإيران

ذكرت السفارة الأمريكية في الإمارات، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الأربعاء؛ لبحث الهجوم على منشأتي ”أرامكو“ وتنسيق جهود التصدي ”للعدوان الإيراني“.

يبدأ الوزير بومبيو رحلته من #جدة التي يصل إليها في 18 سبتمبر. ويجتمع هناك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في المملكة وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة. #إيران — US Mission to UAE (@USAinUAE) September 18, 2019

وذكرت السفارة في منشور على تويتر أن بومبيو ”سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم الأخير على منشآت المملكة النفطية، وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة“.

وأضافت أن بومبيو سيزور بعد ذلك أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية.