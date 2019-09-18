بومبيو يبحث مع ولي العهد السعودي جهود التصدي لإيران

بومبيو يبحث مع ولي العهد السعودي جهود التصدي لإيران

المصدر: رويترز

ذكرت السفارة الأمريكية في الإمارات، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الأربعاء؛ لبحث الهجوم على منشأتي ”أرامكو“ وتنسيق جهود التصدي ”للعدوان الإيراني“.

وذكرت السفارة في منشور على تويتر أن بومبيو ”سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم الأخير على منشآت المملكة النفطية، وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة“.

وأضافت أن بومبيو سيزور بعد ذلك أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث