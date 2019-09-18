في رسالة لواشنطن عبر سويسرا.. إيران تحذر من أي هجوم عليها بعد حادثة ”أرامكو“ السعودية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية أبلغت نظيرتها الأمريكية عبر السفارة السويسرية في طهران، إنه ”إذا تم اتخاذ إجراء ضد إيران، فسيواجه على الفور برد ولن يقتصر نطاقه على مصدر التهديد“.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني لم تكشف عنه قوله إن ”إيران بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في طهران (التي تتولى رعاية المصالح الأمريكية في إيران)، بعدم وجود دور لإيران في الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو النفطية السعودية“.

وقال المصدر الإيراني إن ”هذه الرسالة جاءت بعد سلسلة من الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بوقوف إيران وراء الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو النفطية“.