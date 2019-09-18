نتائج أولية: تعادل ”الليكود“ و“أزرق أبيض“ في انتخابات إسرائيل

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية تعادل حزب ”الليكود“ اليميني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه حزب ”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه بعد فرز 92% من الأصوات حصل ”الليكود“ على 32 مقعدًا، وهي ذات المقاعد التي حصل عليها ”أزرق أبيض“، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وحلت القائمة المشتركة – وهي تحالف 4 أحزاب عربية – ثالثًا بحصولها على 12 مقعدًا، فيما حصل حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وحصل حزب ”شاس“ اليميني على 9 مقاعد، فيما حصل حزب ”يهودوت هتوراه“ اليميني على 8 مقاعد، تلاه ”اتحاد اليمين“ الذي حصل على 8 مقاعد.

وحصل تحالف ”العمل – جيشر“ الوسطي على 6 مقاعد، فيما حصل ”المعسكر الديمقراطي“ الوسطي على 5 مقاعد.

وتظهر النتائج أنه من دون ”إسرائيل بيتنا“، بزعامة ليبرمان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.