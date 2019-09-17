تفوق غانتس على نتنياهو في انتخابات الكنيست.. وليبرمان عقبة تشكيل الحكومة

كشفت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها القناة الـ13 العبرية، في مراكز الاقتراع خلال تصويت الناخبين الإسرائيليين لاختيار ممثليهم في الكنيست الإسرائيلي، تقدم حزب ”كحول لفان“ الذي يرأسه رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، على حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

وحصل حزب ”كحول لفان“ على 33 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على 31 مقعدًا، وفقًا لنتائج العينات التي استطلعت القناة آراءها في عدد كبير من الدوائر الانتخابية في إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن القائمة المشتركة التي يترأسها أيمن عودة، حصلت على 13 مقعدًا، فيما حصد حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

وحصل حزب يهدوت هتوارة اليميني على 8 مقاعد، وحركة شاش على 9 مقاعد، وفيما حصلت قائمة يمنينا، وحزب العمل، والمعسكر الديمقراطي على 6 مقاعد لكل منها.

وبحسب هذه النتيجة، فإن تحالفات قوى معسكر اليسار والوسط الذي يقوده غانتس، سيتكون من 58 مقعدًا، فيما سيكون معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو ممثلًا بـ54 مقعدًا في الكنيست، فيما تحتاج كلا الكتلتين للوصول لتحالفات تمثل 61 مقعدًا من أصل من 120 في الكنيست الإسرائيلي، ما يحتم عليها البحث عن تحالف مع حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يرأسه ليبرمان للحصول على ثقة الكنيست.

وقال ليبرمان لصحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه لن ينجح أي ائتلاف دون حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يمثله.