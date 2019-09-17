الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: ”الإسلام السياسي“ يمثّل ”تهديدًا“‎

المصدر: ا ف ب

اعتبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى خلال مؤتمر دولي للسلام عقد في باريس يوم الثلاثاء أنّ ”الإسلام السياسي“ يمثّل ”تهديدًا“، مشيرًا إلى أنّ الرابطة اعتمدت ”رؤية جديدة لمواجهة التعصّب“.

وقال العيسى، وهو وزير العدل السابق في السعودية ويشغل منذ 2016 منصب الأمين العام للمنظمة الإسلامية ومقرّها مكة المكرمة، ”نحن ندعم تمامًا فحوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيسان/أبريل الماضي عندما تحدّث عن الإسلام السياسي“.

وشارك في مؤتمر باريس عدد من كبار رجال الدين في العديد من الدول الإسلامية إضافة إلى المسؤولين عن الطوائف الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية والأرثوذكسية في فرنسا.

وتابع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: ”كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، فإنّ هذا الإسلام السياسي يمثّل تهديدًا ومصدرًا للانقسام في المجتمع“.

وشدّد العيسى، بحسب الترجمة الفرنسية لكلمته التي ألقاها بالعربية، على أهمية أن يحترم المسلمون في فرنسا ”دستور بلدهم وقوانينه وثقافته“.

وأضاف ”يجب على جميع المسلمين في أوروبا احترام دساتير وقوانين وثقافات البلدان التي يعيشون فيها“، مشددًا على أنّه ”يجب عليهم ألا يقبلوا استيراد الفتاوى والأفكار الأجنبية“.

ومضى يقول: ”نحن هنا لتعزيز جهود التماسك الاجتماعي للجمهورية الفرنسية ونرفض بالكامل أيّ تدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ بلد، وخاصة في الشؤون الدينية“، مؤكّدًا أنّ الرابطة هي منظمة ”دولية“ و“مستقلة“ ولا تنتمي إلى ”أحد“.

ولفت العيسى إلى أنّ الرابطة ”تبنّت رؤية جديدة للتعامل مع التعصّب والعنف والإرهاب“ من خلال اتّخاذها ”مبادرات وبرامج عمليّة“.