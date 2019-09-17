الاستخبارات الروسية تحذّر من خطر ”سيناريو عسكري“ بعد هجوم ”أرامكو“

حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، من خطر ظهور ”سيناريو عسكري“ في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ شرقي السعودية.

وقال ناريشكين للصحفيين في موسكو: ”السيناريو العسكري وارد بالتأكيد، لكنني آمل بالتوصل إلى تسوية سلمية“، من دون مزيد من التوضيح، حسبما نقل موقع قناة ”روسيا اليوم“.

وفي السياق، أعلن ألكسندر ميكيف مدير شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية ”روسوبورون إكسبورت“ أن شركته ستجري محادثات مع ”شركاء بالشرق الأوسط“، حول بيع أنظمة حديثة مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن ميكيف قوله: إن الشركة ”ستبحث إمكانية ذلك خلال معرض دبي للطيران المقرر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل“.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ شرقي السعودية، وأدت إلى فقدان الشركة نحو نصف إنتاجها النفطي.

وتعرض مجمعا ”بقيق“ و“خريص“ النفطيان شرقي السعودية، يوم السبت الماضي، إلى هجوم تبنى الحوثيون المسؤولية عنه.

ويُعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرًا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.