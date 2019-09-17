ارتفاع عدد قتلى انفجار كابول إلى 22

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ارتفع عدد قتلى الانفجار الانتحاري الذي وقع في العاصمة كابول، اليوم الثلاثاء، إلى 22 والمصابين إلى 38، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي. وسبق أن أعلن مسؤولون مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 في الهجوم.