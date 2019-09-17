تاس: روسيا تحتجز سفينتين كوريتين شماليتين تعملان بالتهريب

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نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، قوله الثلاثاء، إن حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين كوريتين شماليتين تعملان في التهريب بالمياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان، بعد أن هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية. وأضاف جهاز الأمن الاتحادي، أن ”طاقم سفينة شراعية كورية شمالية يتألف من أكثر من 45 شخصًا، شن هجومًا مسلحًا…