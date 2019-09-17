روسيا تعتزم إجراء محادثات لبيع أسلحة مضادة للطائرات المسيرة لشركائها في الشرق الأوسط

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تعتزم روسيا إجراء محادثات مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط بشأن بيع أنظمة سلاح جديدة مضادة للطائرات المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة ”إنترفاكس“، نقلًا عن شركة ”روسوبورون إكسبورت“ الحكومية المصدرة للأسلحة، اليوم الثلاثاء. وقال ألكسندر ميخييف، مدير الشركة، إنها ستناقش مبيعات الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة، خلال معرض دبي للطيران، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.…