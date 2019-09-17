رسميًا.. إيران تؤكد استقبالها وفدًا من ”طالبان“

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الثلاثاء، استقبال بلاده وفدًا من حركة طالبان الأفغانية، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيقاف الحوار مع ”طالبان“، إثر مقتل جندي أمريكي في هجوم للحركة بكابول.

وقال موسوي، وفق وسائل إعلام إيرانية، إن وفدًا رفيع المستوى من الحركة زار طهران، في إطار المشاورات الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جميع الأطراف في أفغانستان“.

وأضاف موسوي أن ”وفد طالبان ناقش آخر التطورات في أفغانستان مع المسؤولين الإيرانيين المعنيين“.

وكانت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أفادت أمس الاثنين، أن وفدًا بارزًا من حركة طالبان الأفغانية زار طهران، خلال الأيام الأخيرة، وأجرى لقاءات مع مسؤولين إيرانيين.

ولم تذكر الوكالة تاريخ الزيارة، لكنها قالت إن الوفد زار طهران بعد زيارة إلى موسكو، خلال الأيام الماضية.

وأورد المصدر، أنّ الوفد مكوّن من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الدوحة، حيث التقوا مسؤولين في الخارجية الإيرانية، ومؤسسات أخرى.

وتناولت المباحثات التي أجراها الوفد عملية السلام في أفغانستان والحوار الأفغاني، وتوقفت المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية.