خامنئي: لا مفاوضات مع واشنطن تحت أي مستوى

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، إن بلاده لن تدخل في مفاوضات في أي مستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن التفاوض مع واشنطن مرهون بالتوبة والعودة للاتفاق النووي.

ونقل الموقع الرسمي عن خامنئي قوله خلال درسه الحوزوي لعدد من رجال الدين في مكتبه بالعاصمة طهران ”لن تكون هناك مفاوضات على أي مستوى بين إيران والولايات المتحدة“.

وأضاف المرشد الإيراني أعلى سلطة في البلاد أن ”التفاوض مع أمريكا، دليل على نجاح سياسة الضغط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران“.

وبين خامنئي أن ”جميع المسؤولين الإيرانيين يؤمنون بضرورة عدم التفاوض مع أمريكا وعلى كافة المستويات .. في حال تراجعت أمريكا عن مواقفها وتابت وعادت إلى الاتفاق النووي، حينها يمكن أن تشارك في اجتماعات أطراف الاتفاق للحديث مع إيران“.

وأشار المرشد الإيراني إلى أن ”أمريكا إن لم تفعل (التوبة وللعودة للاتفاق النووي) فلن تكون أي مفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، لا في نيويورك ولا في أي مكان آخر“.

وكان البيت الأبيض، لم يستبعد الأحد الماضي. احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، ونظيره الإيراني حسن روحاني، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري.