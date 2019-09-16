وفد من طالبان يجري مباجثات في طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، عن أن وفدًا من حركة ”طالبان“ توجه لزيارة طهران؛ لإجراء مباحثات هناك، عقب انتهاء زيارته للعاصمة الروسية، موسكو.

وأوضحت المصادر أن الوفد المكون من أعضاء المكتب السياسي لحركة ”طالبان“، عقدوا مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية.

وتبادل وفد الحركة، والمسؤولون الإيرانيون الرؤى والأفكار حول آخر تطورات محادثات السلام في أفغانستان.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية من نوعها التي يجريها وفد ”طالبان“ لإيران عقب وقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمباحثات السلامع مع الحركة الأفغانية.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن ترامب، وقف محادثات السلام مع طالبان، بسبب هجوم وقع قبل ذلك بيومين بالعاصمة كابل، وقتل فيه جندي أمريكي.

وقال ترامب في تغريدة إنه ألغى لقاء سريا كان مقررًا الأحد 8 سبتمبر، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة، على خلفية هجوم كابل.

وأضاف أنه كان من المقرر وصول بعض كبار قادة طالبان والرئيس الأفغاني إلى كامب ديفيد، الأحد، كل على حدة.

وتابع أن حركة طالبان تبنت هجومًا راح ضحيته 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في كابل، ”من أجل تعزيز موقفها التفاوضي“.

وزاد قائلًا: ”لقد ألغيت الاجتماع فورًا، وأوقفت مفاوضات السلام“.