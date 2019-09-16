ليبرمان: الليكود سيعزل نتنياهو إنْ لم ينل تأييد 61 نائبًا

أكد افيغدور ليبرمان، رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، اليوم الاثنين، أن حزب ”الليكود سيعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لم يحصل على تأييد 61 نائبًا في الانتخابات التي ستقام غدًا الثلاثاء.

وقال في لقاء مع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“: ”أتوقع من قيادة حزب الليكود أن تعزل رئيس الحزب بنيامين نتنياهو في حال لم يتمكن من حشد 61 نائبًا لتشكيل حكومة جديدة“.

وشدد ليبرمان على أنه لن يجلس في حكومة مع القائمة ”المشتركة“ التي تعدّ ممثلًا للمواطنين العرب في إسرائيل، كما أنه لن يجلس في حكومة تضم حزب ميرتس أو الأحزاب المتدينة اليهودية.

يذكر أن حزب ”إسرائيل بيتنا“، حصل في الانتخابات الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي، على 5 مقاعد، ولم يوافق على الالتحاق بالائتلاف الحكومي الذي يتصدره نتنياهو؛ ما خلق أزمة ائتلافية، لم يتمكن معها نتنياهو من تشكيل حكومة؛ ما أدى لإجراء انتخابات جديدة بعد عدة أشهر.

وكان أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، ممثلة العرب في انتخابات الكنيست، قال إنه في حال بلغت نسبة تصويت المواطنين العرب 65%، فستسقط حكومة اليمين.

وأضاف عودة في تصريح لصحيفة ”معاريف“ العبرية، أن قادة القائمة يكثفون جهودهم في محاولة إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين العرب في إسرائيل بالخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في انتخابات الكنيست.

وتابع: ”تتنقل حافلة خاصة تحمل شعار ’هالمرة مصوتين’ في البلدات العربية من أقصى الجليل في الشمال حتى النقب في الجنوب، ويحاول فريق الحافلة إقناع الناس بالوصول إلى صناديق الاقتراع للتصويت“.