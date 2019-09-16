فرنسا تقدم مساعدات للسودان بقيمة 60 مليون يورو

تعهد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، باستخدام نفوذ بلاده لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقدّم مساعدات مالية بمبلغ 60 مليون يورو للسودان، منها 15 مليون يورو مساعدات فورية.

ووصل لودريان إلى الخرطوم اليوم الإثنين، في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وأكد لودريان، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فرنسي إلى السودان منذ 10 سنوات، أن بلاده تدعم جهود السلام في السودان بما يتوافق ورؤية الحكومة الانتقالية.

وثمن لودريان ”سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير“، وأكد استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبر عن تطلعه أن يلعب السودان دورًا فعالاً في محيطه الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ”لقاءه برئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، تناول جملة من الموضوعات، أبرزها استكمال تحقيق السلام الشامل بالسودان“، مبينًا أن ”اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء لفرنسا خلال اليومين المقبلين“.

وأعلن لودريان، أن فرنسا ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو ستدفع 15 مليون يورو منها فورًا بوساطة الأجهزة الفرنسية.

وقال في مؤتمر صحفي، بالقصر الجمهوري عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفتاح البرهان، إنّ ”فرنسا ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون“.