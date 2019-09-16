الصين ”تعارض“ تصريحات نتنياهو بشأن ضم مناطق بالضفة الغربية‎

عارضت الصين تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت“ بالضفة الغربية، في حال فوزه بالانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن بكين تعارض الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تصعيد حدة التوتر بين إسرائيل وفلسطين.

ودعا إسرائيل إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة، والحفاظ على أساس مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، يوم الإثنين، تعهّد نتنياهو بضم البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ومستوطنة ”كريات أربع“ المقامة على أراضي المدينة، في حال إعادة انتخابه.

وسبق لنتنياهو أن أعلن، يوم الثلاثاء الماضي (10 سبتمبر/أيلول)، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن نتنياهو يصدر هذه الوعود الانتخابية في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين اليمينيين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967.