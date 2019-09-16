قبل بدء الاقتراع.. بيني غانتس يوزع الحقائب الوزارية على أعضاء قائمته الانتخابية

قال زعيم حزب ”كاحول لافان“ الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه سيعين الشخصية رقم 4 في قائمته الانتخابية، غابي أشكنازي، وزيرًا للأمن، فيما سيعين موشي يعالون رقم 3 في القائمة بمنصب وزير التربية والتعليم.

وبرر غانتس في مقابلة مع صحيفة ”يدعوت أحرونوت“، اختياراته تلك بأن ”التعليم والأمن في نظره هما أهم القضايا بالنسبة لإسرائيل ويجب الاهتمام بهما“، مبينًا أنه ”ليبرالي وهذا الأمر ليس حكرًا على اليسار، لكنه من الناحية الاقتصادية هو وسطي ومن ناحية سياسية وأمنية يميل جدًا نحو اليمين، وذلك لأن أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية ترتبط باعتبارات أمنية تتعلق بالكتل الاستيطانية“.

واعتبر أن ربط علاقات إسرائيل والولايات المتحدة بالعلاقات الشخصية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو ”إضرار بإسرائيل“، منوهًا إلى أن ”نتنياهو يقوم بهذا من طرف واحد وهذا انحراف عن المسار المعتاد في علاقاتنا مع الولايات المتحدة على صعيد القطبين هناك، الجمهوري والديمقراطي، وهو ما كان متّبعًا في إسرائيل على مدار عشرات السنين“.

وحول تشكيل ائتلاف مع نتنياهو، أفاد غانتس بأنه ”لا يمكنني الجلوس مع نتنياهو ولديه ثلاث لوائح اتهام منوطة بجلسات استماع، هذا عائق واحد، والثاني هو جماعة كهانا والجماعة المشيحية الذين يريدون أن يجعلوا من إسرائيل دولة ثنائية القومية ودولة شريعة“، وأضاف: ”لن أسمح لهذا بالحدوث“.