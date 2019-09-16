إيران: ناقلة النفط البريطانية ستغادر مياهنا خلال يومين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الاثنين، أن ناقلة النفط البريطانية التي جرى توقيفها بمضيق هرمز، بذريعة انتهاك قوانين الملاحة البحرية، ستغادر المياه الإيرانية في غضون يوم أو يومين.

وأضاف موسوي في مؤتمر الصحفي في معرض حديثه عن الإفراج عن الناقلة البريطانية، أن ”ناقلة ستينا إمبيرو البريطانية ستغادر قريبًا المياه الإيرانية“.

وتابع: ”خلال يوم أو يومين ستغادر الناقلة البريطانية إيران، لأنه بحسب معلوماتي فإن الإجراءات الإدارية والقانونية شارفت على الانتهاء“.

ولا تزال الناقلة البريطانية متوقفة في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، منذ توقيفها في 19 تموز/ يوليو الماضي.