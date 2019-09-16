زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بيونغ يانغ

ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلًا عن مصادر دبلوماسية؛ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة بعثها في آب/ أغسطس الماضي.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع. وهذه الرسالة الثانية التي يتلقاها ترامب من كيم الشهر الماضي، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وقالت صحيفة جونغانغ ايلبو، إن كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من آب/ أغسطس، عن استعداده للقاء ترامب لحضور قمة أخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.