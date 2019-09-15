التحالف الدولي يعلن إحراز ”تقدم جيد“ بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا

المصدر: أ ف ب

أعلن التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم الأحد، عن إحراز ”تقدم جيد“ بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وقال التحالف، في بيان: ”نسجل تقدمًا كبيرًا في المرحلة الأولى من أنشطة الآلية الأمنية“، لافتًا إلى أن ”قوات التحالف وقوات سوريا الديموقراطية سيّرت عدة دوريات لكشف مواقع التحصينات وإزالتها لتبديد قلق تركيا“.

وأشار إلى أن “ القوات الأمريكية والتركية نفذت 4 عمليات تحليق“، متعهدًا بمواصلة ”المباحثات والتنسيق الوثيق مع تركيا للبحث في تفاصيل إضافية حول أنشطة الآلية الأمنية“.

ولم تنشر تفاصيل عن حجم المنطقة الآمنة أو طريقة عملها رغم قول أنقرة إنه سيكون هناك مراكز مراقبة ودوريات مشتركة.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا الشهر الماضي على ما يُعرف بـ“الآلية الأمنية“ لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وسيّرت الولايات المتحدة وتركيا أولى دورياتهما المشتركة في المناطق الحدودية في الثامن من أيلول/سبتمبر، لكن أنقرة واصلت انتقادها واشنطن بشأن جدية إقامة هذه المنطقة.

والأحد زار وفد من التحالف المجلس العسكري لمدينة تل أبيض (شمال سوريا) التي بدأت القوات الكردية الانسحاب منها الشهر الماضي.