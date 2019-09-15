صحيفة أمريكية: ترامب بحاجة لصفقة مع إيران قبل انتخابات الرئاسة

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح بحاجة ماسة للتوصل إلى صفقة مع ايران قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري قبل نهاية العام المقبل؛ من أجل تعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أنه بإمكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكنها اعتبرت بأن هناك عقبتين رئيسيتين يجب التعامل معهما من أجل تسهيل الوصول إلى الصفقة المنتظرة.

وأوضحت بأن العقبة الأولى، هي وجود بعض المتشددين داخل الإدارة الأمريكية، والتي قالت إن على ترامب التعامل معهم، في حين تتمثل العقبة الثانية في الحملة العسكرية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد أهداف إيرانية في سوريا ومناطق أخرى، والتي اعتبرت بأنها تهدف إلى استفزاز طهران من أجل الرد على الهجمات الإسرائيلية، ما يزيد صعوبة إبرام اتفاق نووي معها.

وتابعت ”ناشيونال إنترست“: ”مع زوال تلك العقبات تبقى عقبة أخرى، وهي كيفية إقناع الطرفين بالجلوس على طاولة المفاوضات في الوقت الذي يخشيان فيه من إظهار أي ضعف من خلال تقديم أية تنازلات مبكرة وخاصة من قبل الإيرانيين“.

وأضافت: ”على الرغم من أن ترامب لا يريد أن يظهر بأنه يتراجع إلا أنه من الواضح أنه بحاجة ماسة للوصول إلى صفقة قبل الانتخابات وخاصة في حال فشل المفاوضات التجارية مع الصين، لأنه يبدو وكأنه متعطشًا إلى تحقيق شيء يعتبره إنجازًا كبيرًا في سياسته الخارجية“، مشيرة إلى أنه ومن خلال التجارب السابقة، فإن ترامب قد يوافق على إبرام صفقة تشبه إلى حد كبير اتفاق عام 2015 ثم يصفه على أنه ”إنجاز ضخم“.