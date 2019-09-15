إيران ترفض اتهامها في هجوم الحوثيين ضد منشأتي ”أرامكو“ السعودية

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الأحد، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إيران على أنها كانت وراء هجمات شنها الحوثيون على معملين لتكرير النفط في السعودية يوم أمس السبت.

وقال موسوي بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”إيران“ الحكومية، ”أصبحت سياسة الضغط القصوى الأمريكية ضد إيران سياسية الكذبة القصوى بسبب الإخفاقات“، مضيفًا أنه ”منذ ما يقرب من خمس سنوات، انتهك التحالف السعودي اليمن مرارًا وارتكب مجموعة متنوعة من جرائم الحرب، مما أبقى الحرب مشتعلة في المنطقة، وأظهر اليمنيون أيضًا مقاومة للحرب والعدوان“، بحسب زعمه.

وأوضح موسوي في معرض رده على مايك بومبيو ”هذه الاتهامات عمياء وغير مثمرة في السياق الدبلوماسي وهي غير مفهومة ولا معنى لها“، مبينًا أنه ”في العلاقات الدولية، حتى ”العداء“ لديه قدر معين من المصداقية والأطر المعقولة التي تجاوزها المسؤولون الأمريكيون“.

وغرد بومبيو على تويتر أن ”طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية“، معتبرًا أن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وكان المتمردون الحوثيون تبنوا هجمات بطائرات مسيرة على معملين لتكرير النفط في السعودية.