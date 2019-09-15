يهود يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في القدس

أقدم مستوطنون يهود، فجر اليوم الأحد، على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على ”جبل المنطار“ في بادية القدس شرقي بلدة السواحرة الشرقية.

وأفادت مصادر فلسطينية اليوم بأن عددًا من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة ”كرفانات“ وبراميل مياه وأشياء أخرى على الجبل المذكور عند الرابعة من فجر اليوم.

وكشف تقرير حقوقي فلسطيني، السبت، أن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هي مقدمة لخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بمساحة تغطي 75% من المنطقة المستهدفة، التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مثل منطقة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

وذكر التقرير الصادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير“، أن ”نتنياهو بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودًا سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على أن تكون تلك هي الخطوة الأولى على طريق ضم كافة المستوطنات“.