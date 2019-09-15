قادة غرب أفريقيا يتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب

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قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم السبت إن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للجماعات المتشددة في المنطقة. وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال العنف العرقية لا سيما في…