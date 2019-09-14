دول غرب إفريقيا تعلن خطة لمكافحة ”الإرهاب“ بمليار دولار

المصدر: أ ف ب

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا وتشاد، اليوم السبت، عن خطة عمل تغطي الفترة بين العامين 2020 و2024 لمكافحة المتشددين بقيمة مليار دولار، وذلك إثر قمتها الطارئة في وأغادوغو.

وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو، إن المجموعة قررت ”تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب“، على أن تعرض الخطة وتمويلها في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وستسهم الأموال التي ستوضع في صندوق مشترك، في تعزيز العمليات العسكرية للدول المعنية وتلك المنضوية في العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.