ترامب يكشف عن حقيقة مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنباء تم تداولها سابقًا حول مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال الرئيس الأمريكي إن حمزة المطلوب من قبل الولايات المتحدة ”قُتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة حدودية بين أفغانستان وباكستان“.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أشار الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية إلى مقتل حمزة بن لادن، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل العملية التي قُتل فيها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن ابن لادن الابن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.