محتج يقاطع رئيس وزراء بريطانيا ويسأله عن ”الفوضى التي أحدثها في البرلمان“ (فيديو)

قاطع محتج رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، خلال إلقائه كلمة في شمال إنجلترا، اليوم الجمعة، حين سأله عن سبب غيابه عن البرلمان لإصلاح الفوضى التي أحدثها.

وأثار جونسون، عمدة لندن السابق وأحد قادة حملة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، غضب منتقديه بتعليقه عمل البرلمان خمسة أسابيع قبل موعد الانفصال.

وقالت الحكومة: إن ”التعليق جزء طبيعي من عملية تدشين الدورة التشريعية الجديدة“، لكن معارضي جونسون اتهموه بمحاولة منعهم من مراجعة خطط الانفصال.

وصاح الرجل خلال حديث جونسون عن منح المدن الشمالية مزيدًا من السلطات: ”لماذا لم تنضم إليهم في البرلمان لحل الفوضى التي أحدثتها“.

وقال جونسون حين حاول العودة لحديثه: ”يسعدني أن أعود للبرلمان قريبًا جدًا“.