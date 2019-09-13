ترامب: لن أختار بومبيو مستشارًا للأمن القومي.. وأمامي 15 مرشحًا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، الاضطلاع بدور مزدوج، وأن يتولى أيضًا منصب مستشار الأمن القومي.

وكانت مناقشات دارت بين مسؤولي البيت الأبيض حول إسناد مهمة الأمن القومي لبومبيو مع استمراره وزيرًا للخارجية، لكن ترامب قال للصحفيين الخميس إنه لا يعتزم اتخاذ تلك الخطوة.

وقال ترامب إنه تحدث إلى بومبيو عن الفكرة وإن وزير الخارجية ”مال إلى أن يكون هناك شخص آخر معه“.

وأشار ترامب إن أمامه الآن 15 مرشحًا للمنصب، وذلك بعد يوم من تصريحه بأن لديه قائمة قصيرة تضم خمسة.

ورجح أن يتخذ قراره بشأن من سيتولى المنصب الأسبوع المقبل.

وقالت عدة مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن قائمة ترامب للمرشحين للمنصب تضم في معظمها شخصيات محافظة محل ثقة لها صلات وثيقة بموالين بازرين للإدارة.

وأضافت المصادر أن الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، هو أحد أفراد المجموعة التي تضم أيضًا مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإيران برايان هوك، والنائب السابق لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي ريك وادل، والسفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينل.