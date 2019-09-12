جيسون غرينبلات يعلن استمراره في منصبه في حال تنفيذ ”صفقة القرن“

أعلن جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط لعملية السلام، اليوم الخميس، أنه سيبقى في منصبه رغم إعلان استقالته ورحيله في حالة تم البدء في تنفيذ ”صفقة القرن“.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن جيسون غرينبلات قوله: ”قد أبقى في منصبي في المستقبل القريب على الرغم من إعلان مغادرتي، إذا تم إطلاق خطة ترامب في الأشهر المقبلة سأستمر في تنفيذها إذا وافق الطرفان الإسرائيلي والأمريكي“.

وأضاف المبعوث الأمريكي: ”على الرغم من أنني أعلنت مغادرتي، إلا أنني أحاول أن أظل قائد الفريق حتى يتم إطلاق البرنامج“.

وتابع: ”إذا تم إطلاق الخطة في الأشهر المقبلة فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني بالكامل“.

وبحسب غرينبلات، كان البيت الأبيض مهتمًا بنشر الخطة مرتين في السابق، قبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل الماضي وأيضًا بعد إعادة الانتخابات، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا كان تدخلًا خارجيًا في الداخل.

واختتم المسؤول الأمريكي تصريحه قائلًا: ”من المرجح أن يتم إصدار الخطة بعد الانتخابات، لكننا سننتظر ونرى ما هي النتائج وما إذا كانت هذه المرة يمكن أن تشكل حكومة في إسرائيل، وما هي العوامل التي تشكلها. لذلك، لم يتم اتخاذ قرار بشأن موعد نشر الخطة“.