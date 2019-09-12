عزل 187 عامل بلدية في تركيا خلال شهر واحد

عزل والي بلدية ماردين جنوب تركيا، مصطفى يمان، 187 عاملًا في البلدية، من عملهم خلال أقل من شهر واحد، وفق مصدر محلي.

وكان مصطفى يمان، قد جرى تعيينه كرئيس للبلدية بالوكالة بعد إقالة وزارة الداخلية لرئيس البلدية المنتخب أحمد تورك؛ بتهمة تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية.

وقال، ميهمت صالح دوغرول، وهو من نقابة عمال الخدمات العامة، إن العمال مجبرون على تغيير النقابة نتيجة الضغط والتهديد.

وأضاف أن العاملين الذين تمت إقالتهم علموا بالقرار بواسطة رسائل وصلتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي 19 أغسطس الماضي، أقالت وزارة الداخلية التركية رؤساء بلديات ”ديار بكر وماردين وفان“؛ بسبب انتمائهم لحزب مؤيد للأكراد، وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، في تحرك يؤجج منذ وقتها التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا التي يقطنها أغلبية كردية.

وطالما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية. لكن الحزب ينفي هذا.