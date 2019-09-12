الصين تحث أمريكا على اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على تبني توجه يساعد بدرجة أكبر على الحوار في مقابل ”النوايا الطيبة“ التي تبديها كوريا الشمالية بشأن استئناف محادثات نزع السلاح النووي، كما اقترحت مجددًا إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على ”بيونغ يانغ“.

وكانت كوريا الشمالية أبدت الاثنين الماضي استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا.

وبعدها بساعات أطلقت كوريا الشمالية مجموعة من المقذوفات قصيرة المدى.

وتحدث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين قائلًا إن ”بلاده ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية فيما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة“.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله ”سيسرنا أن تستأنف كوريا الشمالية والولايات المتحدة المحادثات نهاية هذا الشهر كما هو مقرر“، مؤكدًا أن التجربة أظهرت ضرورة مناقشة المخاوف الرئيسية لكل طرف من أجل إحراز تقدم حقيقي في المحادثات.

وقال ”إذا كان كل طرف يفرض شروطًا مسبقة فحسب، أو يضع قوائم، أو حتى يحاول استخدام الضغط الشديد لجعل الطرف الآخر يقدم تنازلات أحادية الجانب، فهذا لم ينجح في الماضي، ولن ينجح الآن أو في المستقبل“.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية اتخذت خلال العام الجاري سلسلة من الخطوات الإيجابية، وطلبت من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات في المقابل.

وقال: ”نأمل أن يستطيع الجانب الأمريكي أيضًا اتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد وبذل الجهد اللازم لتهدئة الوضع وتعزيز الحوار“. فيما لم يشر وانغ إلى تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا.