نيويورك تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

المصدر: ا ف ب

أحيت نيويورك، اليوم الأربعاء، ذكرى مقتل نحو 3 آلاف شخص إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، في مراسم رسمية في غراوند زيرو، حيث أسقطت الطائرات التي اختطفها متشددو تنظيم القاعدة برجي مركز التجارة العالمي.

وتجمع أقارب الضحايا وضباط شرطة ورجال إطفاء وقادة المدينة أمام النصب التذكاري الوطني لضحايا 11 أيلول/سبتمبر لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لأعنف هجوم يقع على الأراضي الأمريكية.

ووقف الحضور دقيقتي صمت في تمام الساعة 8:46 صباحًا (12:46 ت غ) و9:03 صباحًا حين اصطدمت الطائرتان المختطفتان بالبرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي.

وحضر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو، وسلفاه مايكل بلومبرغ ورودي جولياني.

وفيما بات تقليدًا سنويًا، بدأ أهالي الضحايا تلاوة القائمة الطويلة للقتلى قائلين كلمات قليلة تمجد ذكراهم في مراسم استمرت 4 ساعات تقريبًا.

وقالت امرأة بعد ذكر اسم شقيقها وابن عمها:“نحبكما ونفتقدكما وستظلان دائمًا أبطال الولايات المتحدة“.

وتعانق الأقارب وواسى بعضهم بعضًا كما تركوا ورودًا عند النصب، فيما حمل بعضهم صور أحبائهم الراحلين.

وسار شرطيون رافعين العلم الأمريكي على وقع الموسيقى التأبينية قبل أن يتم عزف النشيد الوطني الأمريكي.

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا أهالي الضحايا وناجين في البيت الأبيض حيث أحيت ذكرى الهجمات بدقيقة صمت.

وتوجه ترامب بعدها إلى البنتاغون لإلقاء كلمة.

واختطف متشددو تنظيم القاعدة 4 طائرات، حيث ضربت الثالثة البنتاغون فيما تحطمت الرابعة، في حقل في شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا.

وبالإضافة لمن قُتلوا في 11 أيلول/سبتمبر، عانى آلاف من أعضاء فرق الإغاثة وعمال البناء والسكان من أمراض كثير منها مزمنة نتيجة لاستنشاقهم الدخان السام.