إسرائيل تخشى تحسن العلاقات الأمريكية – الإيرانية بعد إقالة بولتون

قال مسؤولون إسرائيليون سابقون، الأربعاء، إن هناك مخاوف بأن تنتهي الأزمة الأمريكية – الإيرانية، ويقرر الرئيس دونالد ترامب تخفيف العقوبات عن طهران، بعد إقالة مستشار الأمن القومي المتشدد جون بولتون أمس الثلاثاء.

ولفت هؤلاء، إلى تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول احتمال لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة قريبًا.

وقال السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين لوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية: ”هناك تغير بالفعل، وأعتقد بأن على إسرائيل أن تتقبل فكرة المحادثات بين واشنطن وطهران“.

وأشار مسؤول إسرائيلي، امتنع عن الكشف عن اسمه، إلى أن الخوف الحقيقي في إسرائيل هو أن تؤدي إقالة بولتون إلى تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران في محاولة لإغراء نظام طهران بدخول مفاوضات مع واشنطن.

من جانبه، قال نائب مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي السابق، تشاك فريليش: ”الحقيقة أن مغادرة بولتون تعتبر خبرًا سيئًا لإسرائيل، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين الذين ينتهجون موقفًا متشددًا بشأن إيران”.

ونقلت الوكالة، عن منافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة، يائير لابيد، قوله: إن ”ترامب يعتزم إجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين أمام عيني نتنياهو، ويبدو أن هذه الأسطورة بشأن العلاقة المميزة بين نتنياهو وترامب ستنفجر أمام أعيننا جميعًا“.