صحيفة: إقالة بولتون تُعزز نفوذ بومبيو في الإدارة الأمريكية

توقعت صحيفة أمريكية أن تؤدي إقالة جون بولتون من منصبه مستشارًا للأمن القومي الأمريكي، إلى تعزيز مركز وزير الخارجية مايك بومبيو في الإدارة الأمريكية.

وقالت صحيفة ”ذا هيل“ الأربعاء، إن ”بولتون وبومبيو اختلفا في بعض القضايا الخارجية الرئيسية لكن وزير الخارجية كان أقرب للرئيس دونالد ترامب من بولتون“.

ولفتت إلى أن ”خروج بولتون سيعزز وضع وزير الخارجية، ويقوي نفوذه لدى ترامب خاصة أنه اعترف أكثر من مرة بوجود خلافات في وجهات النظر مع بولتون“.

ووصفت الصحيفة وزير الخارجية بـ“مساعد مخلص لترامب“ وأنه ”درج على نقل رسائل الرئيس حول القضايا الرئيسية، خاصة إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان، وأنه من الوزراء القلائل الذين لا يزالون مع ترامب منذ البداية“.

وأفادت بأن ”مواقف بولتون المتشددة أدت في بعض الأحيان إلى تعقيد الجهود بشأن إيران وكوريا الشمالية“، مشيرة إلى أن ”وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سخر من بولتون أكثر من مرة في حين وصفه مسؤولون كوريون شماليون بأنه طالب حرب“، بعد توقف المفاوضات بشأن الملف النووي“.

ونوّهت ”ذا هيل“ إلى أن بومبيو في رد على سؤال عما إذا تفاجأ بإقالة بولتون ابتسم وأجاب، ”كلا لست متفاجئًا“.