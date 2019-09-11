إيران تعتقل 3 أستراليين

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران، امرأتين بريطانية-أسترالية، ورجلاً أستراليًا واحدًا، وفقًا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على امرأة قبل 10 أسابيع مع صديقها أثناء سفره إلى إيران، ولم يتم إطلاق سراحهما، كما حكم على امرأة بريطانية أسترالية أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات في إيران.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية أفادت الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، باعتقال زوجين سائحين أستراليين في مدينة ”جاجرود“ شمال شرق طهران في 27 أغسطس/آب الماضي“.

وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، أن امرأة محتجزة مع زوجها جرى استجوابها في مركز الاعتقال التابع للحرس الثوري لمدة شهر، ثم نقلت إلى جناح النساء في سجن إيفين سيء الصيت والواقع شمال طهران.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أن ”امرأتين احتجزتا في مركز إيفين للاحتجاز في طهران“.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأسترالية نبأ الاعتقالات، وقالت ”إنها تدعم عائلات المعتقلين الإيرانيين في إيران“، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الحالات.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة البريطانية فإنه ”لا توجد أية صلة بين حالة الزوجين المحتجزين والمرأة الأخرى“، كما أن ”واحدة من المحتجزتين في إيران هي مدونة كانت تسافر مع صديقها الأسترالي إلى دول آسيوية“.

ويقول التقرير إن امرأة أخرى محتجزة في إيفين هي شخصية أكاديمية تدرس في إحدى جامعات أستراليا.

وكانت تقارير أشارت في السابق إلى احتجاز أو سجن مواطنين من مزدوجي الجنسية في إيران حتى الآن، لكن في معظم الحالات كانت لديهم الجنسية الإيرانية، ويبدو أن هذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يتم فيها اعتقال أشخاص يحملون جوازات سفر بريطانية دون الجنسية الإيرانية.