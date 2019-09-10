الحكومة الإيطالية الجديدة تتوّلى السلطة بعد فوزها باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ

فازت الحكومة الإيطالية الجديدة باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في أعقاب نقاش عاصف اتهم خلاله اليمين المتطرف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بخيانة الناخبين بتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

وفاز كونتي، المدعوم من حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي لتيار يسار الوسط، باقتراع أولي على الثقة في مجلس النواب يوم أمس الاثنين، وهو ما يعني أن تحالفه يمكنه الآن المضي قدمًا في تنفيذ جدول أعماله المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وفازت الحكومة باقتراع مجلس الشيوخ بواقع 169 مقابل 133 في الغرفة المكونة من 321 مقعدًا.