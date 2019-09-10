مجلة أمريكية: احتمالات قيام تركيا بغزو شمال سوريا ”لا تزال قائمة“

قالت مجلة أمريكية بارزة، اليوم الثلاثاء، إن احتمالات قيام تركيا بغزو شمال سوريا ”لا تزال قائمة“، على الرغم من اتفاقها الأخير مع الولايات المتحدة بالقيام بدوريات مشتركة في المنطقة ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي.

ورأت مجلة ”ناشيونال انترست“، أن تركيا ستقرر الهجوم على المناطق الحدودية في شمال سوريا في ضوء نتائج عمليتها العسكرية التي تنفذها حاليًا في شمال العراق تحت اسم ”المخلب“ بهدف تدمير معسكرات التدريب التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وتابعت ”أي غزو تركي محتمل لشمال سوريا سينظر إليه في إطار تواجدها وعملياتها العسكرية في شمال العراق.. والحقيقة أن احتمال هذا الغزو لا يزال قائمًا وسيعتمد توقيته على نتائج عملية المخلب شمال العراق“، مضيفة ”بما أن تركيا نجحت في إحراز تقدم كبير في تلك المناطق، فإن ذلك يعني أن قيامها بغزو داخل الأراضي السورية هو الآن في الأفق“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها، أن ما يساعد تركيا في القيام بمثل هذه العملية، هو ”ضعف النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وضوء أخضر غير معلن من قبل روسيا وإيران والحكومة الكردية الإقليمية والحكومة العراقية، إضافة إلى قوة الجيش التركي واستعداده لمثل هذه العملية“، على حد تعبيرها.

ووصفت ”ناشيونال انترست“، الاتفاق التركي- الأمريكي بشأن القيام بدوريات مشتركة بأنه ”هش“ وأنه قد ينهار في أية لحظة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا ”ليست في وضع يتيح لها وقف الغزو التركي لشمال سوريا“.