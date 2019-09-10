إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيرة تابعة لها جنوب غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيرة من دون طيار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش يحقق في الحادثة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: ”في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة. يتم التحقيق في الحادث“.

من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة في أجواء جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بيان للمقاومة بأنه ”تم إطلاق النار في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء باتجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع (كواد كابتر) وأسقطت، ومن ثم تمت السيطرة عليها“.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الطائرات لعدة مهام منها التصوير والمسح الجوي وكذلك إطلاق النار.

يشار الى أن حزب الله اللبناني أعلن، أمس الاثنين، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أخرى أثناء اجتيازها للأجواء اللبنانية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي ذلك.