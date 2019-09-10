طالبان تتوعد بمواصلة القتال بعد إعلان ترامب وقف المفاوضات

المصدر: ا ف ب

توعدت حركة طالبان، الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم ”الميتة“، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة ”فرانس برس“: ”كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول القتال، والثاني المحادثات والمفاوضات“.

وأضاف: ”إن أراد ترامب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبًا“.

وأعلن دونالد ترامب، السبت الماضي، وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، وإلغاء لقاء سري كان مقررًا الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابل، قبل 3 أيام.