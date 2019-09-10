البرلمان البريطاني يرفض مجددًا طلب جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا. وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.

فقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطرته الكاملة على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عندما دخل تشريع جديد حيز التنفيذ يتطلب أن يؤجل الخروج من التكتل للعام المقبل في حال عدم تمكنه من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قمة تعقد الشهر المقبل.

ولم يتضح بعد ماذا ستكون الخطوة التالية لجونسون في أزمة الخروج مع تأكيدات زعماء الاتحاد الأوروبي المتكررة بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات بريطانية محددة بشأن اتفاق جديد.

وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي‭ ‬‬، وهي أهم الخطوات الجوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.